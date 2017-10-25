Два года споров и три попытки: в Ленобласти приняли Социальный кодекс

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В Ленинградской области, наконец, согласовали Социальный кодекс. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, за принятие документа без обсуждения проголосовали 35 депутатов Законодательного собрания Ленобласти, против — 5 парламентариев, воздержавшихся не было.

Напомним, глава Ленобласти Александр Дрозденко предложил разработать Социальный кодекс, направленный на увеличение поддержки областным бюджетом нуждающихся семей за счет прекращения выплат тем, кто и так имеет достаточный доход.

Работа над документом началась в январе 2016 года. С тех пор глава региона дважды отзывал его из парламента для доработки, требуя более дифференцированного подхода к выплатам.

Как сообщало ИА REGNUM, Социальный кодекс уже дважды был отозван губернатором региона из парламента Ленобласти для доработки. Последний раз — спустя месяц после внесения на рассмотрение Заксобрания и за неделю до заседания парламента.

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Предполагается, что после принятия Социального кодекса в Ленобласти порядка 10−11% граждан (30−33 тыс. человек) выпадут из имеющегося на сегодняшний день объема социальной помощи. За счёт этого соцпомощь реально нуждающимся возрастет в некоторых случая до 50%. Сумма среднего дохода, в соответствии с которой определяются критерии нуждаемости в Ленобласти, составляет 28 505 рублей.

Социальный кодекс объединит порядка шестидесяти действующих законов о социальной поддержке населения региона. Сегодня в Ленобласти те или иные льготы получают 536 тысяч жителей.

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