Посольство РФ в США: Вашингтон напрочь забыл о соблюдении свободы слова

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Принуждение российских СМИ в США создает дополнительный раздражитель в сложных российско-американских отношениях, сообщили в пресс-службе посольство России в Вашингтоне.

Комментируя очередной выпад США в сторону российской прессы, в частности телеканала Russia Today, российские дипломаты отметили:

«Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов».

Российское ведомство отметило, что не Россия начала притеснение американских СМИ. Но, реагируя на возможные недружественные шаги американских властей в отношении российских СМИ в США, аналогичные меры будут применены к американским СМИ в России. Соответствующее предупреждение не раз звучало из Москвы.

Несмотря на предупреждение, 24 октября официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что RT якобы не подвергаются никакому давлению в США. Зато американские СМИ в России такие трудности испытывают.

Как пояснили в ведомстве, в России действует норма, схожая с законом об иностранных агентах США.

«Что касается процедуры регистрации в качестве иностранного агента в США, то ее последствия не так формальны и безболезненны, как следует из слов госпожи Науэрт», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство подчеркнули, что слова и дела Вашингтона в отношении свободы СМИ расходятся.

«В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать, — говорится в сообщении. — Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать».

Напомним, Науэрт заявила, что статус иностранного агента в США и России различается. Она сказала об этом в связи с тем, что американские власти призывают RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, Вашингтон требовал осуществить регистрацию до 17 октября 2017 года.

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