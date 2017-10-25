«Научная фантастика» — МВД Кубы об «акустических атаках» на посольство США

Гавана, , 05:02 — REGNUM МВД Кубы провело расследование «акустических атак» против сотрудников американского консульства, в которых страну обвиняют США, передает Reuters.

Сотрудники МВД, проводившие расследование, назвали обвинение со стороны Соединенных штатов, которое привело к дипломатическому скандалу, однозначной «клеветой».

Согласно заявлению МВД, в расследовании приняли участие специалисты-аудиологи и математики, которые не обнаружили никаких следов применения «звукового оружия».

Эксперты также не обнаружили ничего разрушительного в опубликованных американской стороной 14 аудиозаписях, которыми якобы были «атакованы» дипломаты из США.

Более того, по словам следователей, не нашлось никаких оснований полагать, что Куба вообще обладает каким-либо «акустическим оружием», способным нанести вред человеческому здоровью.

«Мы говорим о научной фантастике», — заключил подполковник Хосе Алазо, эксперт отдела уголовного расследования МВД Кубы.

Напомним, о жертвах «акустической атаки», якобы осуществленной властями Кубы, в августе 2017 года заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт. По ее словам, был нанесен ущерб здоровью 16 сотрудников посольства в Гаване.

20 октября Госдеп США сообщил, что число пострадавших от «акустических атак» на Кубе возросло до 24 человек.

«Акустический скандал» привел к сокращению числа сотрудников консульства США на Кубе, прекращению выдачи виз и высылке большей части кубинских дипломатов из Вашингтона.

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