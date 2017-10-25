Генсек ООН встретился с миротворцами в ЦАР

Банги, , 01:28 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в торжественной церемонии в честь миротворцев ООН в Центральноафриканской республике, передает Associated Press.

В ходе торжественной церемонии Гутерриш заявил, что «горд быть коллегой» миротворцев, а также заверил в поддержке бойцов ООН со стороны всего мирового сообщества.

«Мы убеждены, что мир ценит героический вклад миротворцев, защищающих гражданских лиц в таких тяжелых условиях, как в Центральноафриканской республике», — заявил генсек ООН.

Миротворцы ООН размещены в ЦАР в связи с затяжным этнорелигиозным конфликтом, который за последние годы унес в африканской стране тысячи жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, перед визитом в ЦАР Антониу Гутерриш выразил надежду, что Совет безопасности ООН одобрит увеличение контингента «Голубых касок» в стране на 900 бойцов.

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