Госдеп: США разочарованы блокированием Россией резолюции по Сирии

Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Государственный департамент США выразил глубокое разочарование тем фактом, что Российская Федерация заблокировала бессмысленную резолюцию Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о продлении полномочий комиссии по расследованию «химических атак» в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление сделала сегодня, 24 октября, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы разочарованы, глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя из политических соображений, оказавшихся выше сирийцев, которые были жестоко убиты», — заявила Науэрт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу продления полномочий комиссии по расследованию «химических атак» в Сирии «отрежиссированным спектаклем».

Как отметил российский диломат, в ходе заседания представители ряда государства"зачитывали заранее заготовленные выступления с осуждением применения некоторыми странами права вето».

«Они что, заранее знали, что мы применим право вето сегодня? Это только подтверждает, что сегодня мы наблюдаем отрежиссированный спектакль», — сказал Небензя.

Напомним, речь идёт об инциденте в сирийской провинции Идлиб в апреле этого года.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии.

По линии ООН была сформирована комиссия по расследованию этого инцидента. Никаких вменяемых результатов она не представила.