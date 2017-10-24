Москва, , 16:48 — REGNUM Ксения Собчак, заявившая несколько дней назад о желании побороться на выборах за пост президента России, 24 октября заявила на пресс-конференции, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине.

Потенциальный кандидат в президенты предпочла не вспоминать о людях, населяющих полуостров, и об их мнении на этот счёт.

Собчак уверена, что фактом воссоединения Крыма с Россией Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который, напомним, так и не был ратифицирован российской стороной.

Кроме того, претендующая на должность главы российского государства Собчак заявила, что Россия любой ценой должна восстановить дружеские отношения с Украиной. При этом она не уточнила ни пределов этой цены, ни того, каким образом вообще можно наладить отношения с государством, открыто декларирующим откровенно антироссийскую политику и нацистские ценности. Тем не менее, зная об этом, Собчак считает, что такая Украина — важнейший партнер России.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет декларировали независимость Автономной Республики Крым и города Севастополя от Украины, верховная власть в которой была захвачена радикальными националистами в ходе госпереворота.

По этому вопросу на полуострове был проведен референдум, в котором приняли участие 80% избирателей. Из них 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за отделение от Украины и последующее воссоединение с Российской Федерацией.

18 марта Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации.

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