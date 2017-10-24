Казахстан может вступить в Комитет по конкуренции ОЭСР до 2020 года

Астана, , 14:02 — REGNUM Казахстан может вступить в Комитет по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве полноценного члена в 2019—2020 годах, сообщает 24 октября «Казинформ».

В Астане открылся форум «Неделя Евразии ОЭСР-2017», в котором принимают участие послы и министры стран-членов организации, а также члены правительств и представители госорганов 13 стран-участниц Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР.

Так, в ходе мероприятия был обсужден вопрос вступления Казахстана в Комитет по конкуренции ОЭСР в 2019—2020 годах.

«Казахстанскими экспертами в настоящее время ведется активная работа по имплементации всех рекомендаций ОЭСР по вопросам конкуренции», — отметили участники.

Кроме того, с 2015 года Казахстан и ОЭСР активно взаимодействуют в рамках подписанной Страновой программы сотрудничества, а в этом году организация одобрила продление программы до 2018 года.

Напомним, накануне генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа провел встречу с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, в ходе которой стороны обсудили совместные проекты и программы республики, а также вопросы дальнейшего сотрудничества с организацией.

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