Власти КНР с нетерпением ждут визита премьер-министра РФ

Пекин, , 12:45 — REGNUM Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан в ходе очередной пресс-конференции в Пекине прокомментировал предстоящий визит в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам китайского дипломата, Пекин с нетерпением ждем визита главы российского правительства, а также надеется на укрепление стратегического партнерства между Китаем и Россией, пишет «Жэньминь жибао».

В ходе своего визита Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном, а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем ПК ВСНП Чжан Дэцзяном.

Стороны намерены обсудить ряд ключевых международных и региональных вопросов, в том числе развитие российско-китайского сотрудничества в космической отрасли, авиастроении, экономике и энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях, что позволит проводить взаиморасчеты без посредничества доллара.

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