Официально: назначен председатель Воронежского облсуда

Воронеж, , 11:50 — REGNUM Василий Тарасов назначен на пост председателя Воронежского областного суда указом президента РФ Владимира Путина. Документ от 23 октября появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, пост председателя Воронежского областного суда освободился 13 мая 2016 года после увольнения Виталия Богомолова. Тогда же был уволен зампредседателя Владимир Маслов.

Отставку Богомолова в регионе тогда связали с рядом громких уголовных дел — в частности, делом в отношении бизнесмена Эдуарда Ельшина и делом адвоката Андрея Климова. Первого суд, несмотря на обвинение в совершении убийства, отправил под домашний арест. Климова же, обвиняемого в организации сети бордели. И вовсе отпустили под подписку о невыезде.

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При этом определиться с кандидатом на пост председателя Воронежского облсуда в Высшей квалификационной коллегии судей РФ не могли более года. Несколько раз ВККС отклонял выдвинутые на эту должность кандидатуры.

Определиться с кандидатом удалось только в сентябре, с четвертого раза.

Василий Тарасов окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал следователем в органах прокуратуры Новороссийска, затем — прокурором в Туапсе. В 2009 году возглавил Саратовский областной суд.

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