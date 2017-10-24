Смольный: Реновацию хрущевок в Петербурге ускорят с помощью «серого пояса»

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Петербургская программа реновации забуксовала, и для ее ускорения планируется вовлечь в процесс неиспользуемые земли промышленных предприятий, расположенные вблизи районов, застроенных «хрущевками». Об этом 24 октября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что программа по расселению аналогичного жилья в Москве смогла избежать проблем, с которыми столкнулась реновация по-петербургски.

«Петербург ведь планировал расселять людей не как в Москве — в границах района. У нас это планировалось делать сугубо в границах квартала предполагаемой реновации. Причем — с обязательного согласия всех собственников дома. И получилось, что Петербургу строить-то негде, нет стартовых пятен, если только не спиливать зеленые насаждения общего пользования, которые мы защищаем вместе с людьми», — пояснил Георгий Полтавченко.

Он рассказал, что поручил подчиненным проработать вопрос вовлечения в программу реновации земель «промышленного пояса» (другое название — «серый пояс»), к которым во многих случаях примыкают районы «хрущевок».

"Можно попробовать вместе с инвесторами использовать этот резерв. 10 лет назад его у города еще не было», — отметил губернатор.

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Еще одним препятствием к ускорению реновации, по словам Полтавченко, является проблема «последнего жильца», когда для расселения необходимо 100-процентное согласие всех жителей. Эту норму предлагается изменить путем внесения поправок в городской закон о реновации.

«Надеюсь, что там будут выработаны предложения по справедливому для Петербурга соотношению согласных и несогласных. В Москве это 2/3, у нас может быть 70 на 30, или 80 на 20. Главное, чтобы потом у отдельных недобросовестных людей не было возможности мешать всем остальным делать хорошее дело», — заявил Георгий Полтавченко.

Напомним, программа реновации была объявлена в Санкт-Петербурге в 2008 году. Два инвестора — строительные компании «Воин-В» и «СПб Реновация» — на сегодняшний день сдали городу пока лишь 11 домов, что составляет всего 1,5% от всего объёма программы.

Строители добиваются официального продления сроков реновации и заявляют о намерении реализовать свои планы при поддержке городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге появилось официальное движение в поддержку реновации жилья, представители которого в дальнейшем намерены принять участие в муниципальных выборах.

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