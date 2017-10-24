Канада: Украина должна выполнить наши требования, чтобы получить безвиз

Оттава, , 08:16 — REGNUM Требования к Украине, которые необходимо выполнить, чтобы получить безвиз, предъявила Канада, заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен, сообщает 24 октября «Укринформ».

По его словам, Канада «активно привлекает» Украину к решению проблем, которые не позволяют оформить между странами безвизовый режим. Несмотря на то, что Канада «тесно сотрудничает» и «ценит свои отношения» с Украиной, Оттава все же требует от Киева определенных действий, чтобы вопрос о предоставлении безвиза продвинулся.

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Хусен подчеркнул, что прежде, чем Канада изменит свою безвизовую политику, Оттава должна быть убеждена в отсутствии рисков. Поэтому, отметил министр иммиграции, Украина должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом по миграционным вопросам.

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Напомним, ранее посол Украины в Канаде заявил, что Оттава «катастрофически часто» отказывает гражданам Украины в предоставлении канадских виз. Так, за первый квартал 2017 года Канада отказала в 34% случаев при обращении граждан Украины за канадской визой.

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