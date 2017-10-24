На остров Матуа следует груз для экспедиции Минобороны

Москва, , 05:42 — REGNUM Доставку груза на остов Матуа (Курильская гряда) обеспечивает килекторное судно КИЛ-168, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В Петропавловске-Камчатском КИЛ-168 пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения работы и жизнедеятельности участников экспедиции», — говорится в сообщении.

Судно следует на остров Матуа, чтобы снабдить всем необходимым экспедиционный центр Министерства обороны РФ, а также представителей Русского географического общества. На борту также находится груз для служащих Восточного военного округа и Тихоокеанского флота (ТОФ).

Напомним, на Матуа ведутся геологические, археологические, разведывательные работы. Проводится сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова.

К настоящему моменту проведена необходимая для анализа гидрографических характеристик видеосъемка рельефа дна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Минобороны РФ озвучивали планы восстановления на Матуа аэродрома и создания пункта базирования кораблей ТОФ.

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