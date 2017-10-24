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В США судят мигранта из Гондураса, решившего взорвать ТЦ в Майами

Политика

53-летнему Висенте Солано грозит пожизненное заключение

Майами, США, 24 октября 2017, 05:29 — REGNUM  Выходец и Гондураса Висенте Солано предстал перед федеральным судом США по обвинению в подготовке теракта, передает Reuters.

Согласно обвинению, 53-летний гражданин Гондураса, проживавший в Майами, планировал осуществить теракт в торговом центре Dolphin Mall.

В ходе спецоперации ФБР агенты смогли выйти на Солано, который симпатизировал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помогли «осуществить» его планы.

В рамках операции Солано был снабжен поддельной взрывчаткой, с которой и был задержан в торговом центре.

Мигранту из Гондураса грозит пожизненное заключение.

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