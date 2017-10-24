В США судят мигранта из Гондураса, решившего взорвать ТЦ в Майами

Майами, США, 24 октября 2017, 05:29 — REGNUM Выходец и Гондураса Висенте Солано предстал перед федеральным судом США по обвинению в подготовке теракта, передает Reuters.
Согласно обвинению, 53-летний гражданин Гондураса, проживавший в Майами, планировал осуществить теракт в торговом центре Dolphin Mall.
В ходе спецоперации ФБР агенты смогли выйти на Солано, который симпатизировал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помогли «осуществить» его планы.
В рамках операции Солано был снабжен поддельной взрывчаткой, с которой и был задержан в торговом центре.
Мигранту из Гондураса грозит пожизненное заключение.
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