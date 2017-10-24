Прокуратура Албании требует ареста экс-главы МВД за связи с наркомафией

Тирана, , 01:38 — REGNUM Прокуратура Албании потребовала отмены депутатской неприкосновенности и ареста экс-министра внутренних дел страны Саимира Тахири, заподозренного в связях с наркомафией. Как передают местные СМИ, в ближайшее время может быть поставлен вопрос о задержании и других высокопоставленных чиновников.

Заявление прокуратуры последовало через несколько дней после того, как полиция Италии направила албанским правоохранителям материалы, из которых следует, что близкие к премьер-министру Албании Эди Раме государственные служащие вовлечены в торговлю наркотиками.

Итальянские сторона представила более 400 страниц стенограмм перехваченных телефонных разговоров. Из них, в частности, стало известно, что мафия обещала 50 тысяч евро Саимиру Тахири за то, что он «закроет глаза» на контрабанду большой партии марихуаны из Албании в Италию. Информация об этом вызвала скандал в Тиране. Оппозиция потребовала ареста бывшего главы МВД и отставки Эди Рамы с поста премьер-министра.

Отметим, что Саимир Тахири и члены его семьи ещё в 2015 году были взяты под круглосуточную охрану со стороны государственных служб безопасности после многократных угроз в адрес чиновника и имевших место покушений на его близких. Эди Рама тогда заявлял, что атаки на главу МВД имеют целью оказать давление на власти страны, которые противодействуют организованной преступности и экстремистским организациям.

Напомним, албанский наркокартель является одним из самых известных в мире, и, по различным оценкам, контролирует до 75% рынка героина в Западной Европе и около 50% — в США. Кроме этого, сотни гектаров площади в Албании заняты посевами конопли. Производство марихуаны в стране ведётся фактически в промышленных масштабах, и власти страны не могут противодействовать этому.

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