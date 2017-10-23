Обманутым дольщикам Екатеринбурга обещают правительственные квартиры

Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Обманутые дольщики Екатеринбурга имеют возможность получить квартиры из числа тех, что имеются в распоряжении правительства Свердловской области. Это позволит людям получить долгожданное жильё быстро, а не ждать несколько лет достройки тех домов, в которые они вложили свои деньги.

С таким «заманчивым» предложением к дольщикам обратился министр строительства региона Михаил Волков. Случилось это на прошедшем сегодня, 23 октября, заседании рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков. В нём приняли участие представители власти, силовых структур, а также гражане, ожидающие своих квартир в пока не достроенных жилых объектах, среди которых комплекс «Кольцовский дворик», жилкомплекс в посёлке Светлый, а ьтакже дом на улице Щербакова, 20, в Екатеринбурге.

По словам чиновников, первые два объекта уже скоро могут быть достроены. Для них найдены инвесторы. А вот с домом на Щербакова, 20 ситуация куда сложнее. Застройщику грозит банкротство.

Министр Михаил Волков уже заявил о том, что правительство готово дать обманутым дольщикам этого объекта квартиры, причём прямо сейчас. По его словам, такой способ решения вопроса уникален для страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

При этом, как пишет издание Ura.ru, жильё людям предлагают в доме по улице Рощинской. Но граждане не горят желанием его получить. граждане не желают получать квартиры в доме по улице Рощинской. Их смущает криминогенность района и отсутствие необходимой им инфраструктуры.

Отметим, всего за последние пять лет в Свердловской области были достроены более 40 объектов-долгостроев. Более 7 тыс. человек обрели долгожданные квартиры.

Но до сих пор в регионе есть проблемные объекты. А дольщики зачастую жалуются на чиновников, которые, по их мнению, не прилагают должных училий к решению их проблем.

Кроме того, дольщики выходили на акции протеста и даже организовывали голодовки. Дольщики жилого комплекса «Кольцовский» голодали дважды по несколько дней. Но пока их дома не достроены.