Анкара стягивает дополнительную военную технику к границе с Сирией

Анкара, , 16:53 — REGNUM Оборонное ведомство Турции направило дополнительную военную технику к границе с Сирией, 23 октября сообщает агентство Fars News.

Анкара отправила автоколонну, состоящую из восьми грузовиков и бронетехники, в приграничную провинцию Газиантеп в город Ислахие.

Направленная военная техника должна укрепить турецкие подразделения в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии.

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Напомним, 22 октября турецкие СМИ сообщили, что министерство обороны Турции намерено создать в сирийской провинции Идлиб восемь военных баз.

Первая турецкая военная база будет создана в стратегическом районе Джебель Баракат, откуда открывается вид на город Африн и город Идлиб.

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