Косово выделит $100 тысяч коалиции США на борбу с ИГ*

Приштина, , 15:42 — REGNUM Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово и Метохия заявили о намерении сотрудничать с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией в Сирии. Как сообщили в правительстве края, Приштина выделит коалиции $100 тысяч на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что Косово также готово принимать участие в разминировании территорий в Сирии и Ираке и оказывать гуманитарную помощь в виде продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости возвращающимся домой беженцам.

Напомним, по официальным данным, на сегодняшний день порядка 300 косовских албанцев состоят в рядах террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Порядка 50 из них, по сведениям косовских властей, были убиты, ещё около 120 человек вернулись в Косово после участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

Ранее Госдепартамент США обращался к властям в Приштине с призывами приложить больше усилий для предотвращения отправок жителей края в Сирию и Ирак с целью вступления в ряды террористов.

В 2016 году в Косово был принят закон, в соответствии с которым участие косоваров в вооружённых конфликтах на территории других стран наказывается тюремным заключением на срок до 15 лет. В самой Сербии уголовная ответственность за данные преступления в виде лишения свободы на срок до 8 лет действует с 2014 года.

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