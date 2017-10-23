Киргизия отказалась от финансовой помощи Казахстана

Бишкек, , 13:00 — REGNUM Правительство Киргизии денонсировало соглашение с Казахстаном о грантовой помощи размером $100 млн, сообщил вице-премьер-министр Киргизии Дуйшенбек Зилалиев на заседании комитета по бюджету и финансам.

«Мы решили сказать «нет» этим средствам. Другими словами, мы более не нуждаемся в них, — заявил Зилалиев. — Мы будем искать источники финансирования из бюджета или вне казны».

Он отметил, что сейчас завершилось строительство большинства из 14 лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС. До конца года будут завершены многие из них. Средства на них правительство Киргизии выделяет самостоятельно.

Напмоним, соглашение о выделении Казахстаном $100 млн Киргизии было подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в конце 2016 года. Оно предусматривало два транша, первый из которых составлял $41 млн, второй — $59 млн.

Законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном правительство Киргизии направило в парламент на прошлой неделе.

В последнее время напряжение в отношениях между казахстанскими и киргизстанскими властями становится все сильнее. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев регулярно критикует президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его окружение. В ответ на это власти Казахстана используют экономические меры воздействия.

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