Дания может «изменить» маршрут «Северного потока-2»

Копенгаген, , 08:59 — REGNUM 30 ноября 2017 г. парламент Дании может принять закон, из-за которого России придется скорректировать расположение газопровода «Северный поток-2». Об этом «Известиям» рассказали в трех парламентских партиях страны.

По данным источников, ограничения Копенгаген планирует вводить не только по экологическим соображениям, как это делается сейчас, но и в случаях, если реализация проектов угрожает «национальной безопасности» и противоречит «интересам внешней и оборонной политики страны».

«Пока прошло лишь первое слушание законопроекта, впереди еще два, — сказал зампредседателя комитета датского парламента по внешней политике от крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Ник Хеккеруп. — Но подавляющее большинство депутатов поддерживают инициативу, и закон будет принят».

Газета отмечает, что в Копенгагене не скрывают, что фактически этот закон направлен против энергопроекта России в Европе.

Официальный представитель «Северного потока-2» Йенс Мюллер отметил, что компания внимательно следит за событиями в Дании и продумывают возможные альтернативы. При этом эксперты отмечают, что новый закон не остановит реализацию проекта, а заставит лишь скорректировать маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США принял законопроект, который вынужден был подписать президент страны Дональд Трамп, позволяющий ввести новые санкции против РФ.

В частности, данный закон предполагает наложение ограничительных мер на лиц, вкладывающих в строительство российских трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

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