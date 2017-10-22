Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс

Киев, , 20:57 — REGNUM Власти Украины делают все для ввода миротворцев ООН в Донбасс. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе, — цитирует Порошенко пресс-служба. — И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс».

Президент Украины также рассчитывает, что миротворцы ООН возьмут под контроль неконтролируемый Киевом участок границы с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 г. глава РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Краснодарском крае заявил, что Москва не допустит в Донбассе повторения этнических чисток югославского типа, происходивших при попустительстве миротворческих войск.

Российский лидер подчеркнул, что повторение этой трагедии последует в случае блокировки границы между Россией, ДНР и ЛНР.

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