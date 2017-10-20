Песков: За наблюдателями в Донбасс могут последовать ВСУ и экстремисты

Москва, , 15:35 — REGNUM Присутствие международных наблюдателей на границе между Российской Федерацией и Украиной не избавит жителей Донбасса от угрозы, так как за «миротворцами» могут последовать военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экстремисты из радикальных организаций. Об этом заявил в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что за наблюдателями могут последовать ВСУ, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что украинские экстремисты имеют печальную известность благодаря своим бесчеловечным действиям. По его словам, если ВСУ и экстремисты смогут попасть на территорию Донбасса, то никаких гарантий от повторения «трагических событий» уже не будет.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что независимый контроль на границе между РФ и Украиной мог бы избавить Москву от обвинений в том, что она является «страной-агрессором», но интересы жителей Донбасса превыше этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия не допустит в Донбассе повторения этнических чисток югославского типа, происходивших при попустительстве миротворческих войск.

Глава государства подчеркнул, что повторение этой трагедии последует в случае блокировки границы между РФ, ЛНР и ДНР.

Читайте также: Путин: Россия не допустит повторения в Донбассе югославской резни