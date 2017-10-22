Явка на выборах в Японии превысила показатели прошлых лет

Токио, , 07:39 — REGNUM За первые три часа досрочных парламентских выборов в Японии проголосовали порядка 7,15% избирателей. Такие данные приводит сегодня, 22 октября, министерство по административным делам и коммуникациям Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Японии проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны избирают 465 депутатов нижней палаты парламента. На эти мандаты претендуют 1180 кандидатов.

По состоянию на 10:00 по местному времени (4:00 мск) на избирательных участках уже проголосовали 7,15% избирателей. Это на 1,5% выше чем активность избирателей на предыдущих выборах. При этм к Японии приближается мощный тайфун «Лан», который грозит стране наводнениями и оползнями, но жители страны все равно активно участвуют в политической жизни.

Самая высокая явка зарегистрирована в северо-восточных префектурах Иватэ и Ямагата — там за три часа проголосовали более 12% избирателей.

Напомним, по данным социологических опросов, предшествовавших выборам, наибольшим предпочтением у японцев пользуется правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ, а также партия «Комэйто».

Стоит отметить, что АБЭ занимает пост премьер-министра в общей сложности шесть лет. Его шансы остаться главой японского правительства после этих выборов велики.

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