В Сирии показали оружие стран НАТО, брошенное боевиками в Меядине. Видео

Меядин, Сирия, , 22:26 — REGNUM Сирийские военные продемонстрировали вооружение боевиков, захваченное в ходе операции по освобождению города Меядин. Видеозапись опубликована 20 октября агентством SANA.

На видеозаписи среди множества образцов вооружения и бронетехники производства восточноевропейских стран — бывших союзников СССР обнаружена 155-мм гаубица стандарта НАТО, произведенная, как указано на её казённой части, в 2011 году.

Учитывая то, что террористы предпочитают использовать более простые и надежные вооружение и технику, разработанные в СССР, трофей относится к необычным. Ранее сирийские военные сталкивались с натовским стрелковым вооружением, минометами и комплексами ПТУР разных стран НАТО, но гаубицу такого калибра захватили впервые.

Также на записи продемонстрированы беспилотные летательные аппараты как гражданского, так и военного назначения, танки, минометы, стрелковое вооружение различных типов и большое количество боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, город Меядин, расположенный между административным центром провинции Дейр-эз-Зор и иракской границей, был освобожден от незаконных вооруженных формирований 14 октября 2017 года. Этот город террористы удерживали под контролем с июля 2013 года и он служил важным логистическим центром снабжения их отрядов оружием и боеприпасами.

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