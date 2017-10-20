Макрон: Освобождение Ракки — «важный шаг» в борьбе с ИГИЛ*

Париж, , 20:59 — REGNUM Освобождение сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «важным шагом» для уничтожения данной террористической организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 20 октября сообщает агентство KUNA.

Президент Франции отметил, что многие террористические операции на Ближнем Востоке, в ЕС и во всём мире планировались и управлялись из Ракки.

Тем не менее, борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не закончена, добавил Макрон.

В преддверии новых мирных переговоров по Сирии в Женеве президент Франции также настоятельно призвал к возобновлению усилий по поиску мирного урегулирования этого конфликта.

«Сирия должна наконец найти выход и завершить гражданскую войну… Согласованное политическое решение необходимо как никогда прежде», — заявил Макрон.

Напомним, ранее в Центральном командовании ВС США подтвердили информацию о том, что поддерживаемые западной коалицией Сирийские демократические силы (СДС) завершили операцию по освобождению города Ракки, которая началась в июне 2017 года.

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