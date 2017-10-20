В поисках «русского следа» в Литве будут проверять госпредприятия

Вильнюс, , 18:32 — REGNUM Члены парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис и Андрюс Кубилюс сегодня, 20 октября, внесли в Сейм Литвы предложение относительно рассматриваемого законопроекта о предприятиях и оборудовании, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, и других предприятиях, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента. Цель предложения — утвердить, чтобы в отношении всех заключенных, измененных или продленных сделок стратегических предприятий были созданы условия для проведения проверки в аспекте национальной безопасности.

«Отмечается, то согласно международному праву, государства имеют право предпринимать меры для защиты главных интересов национальной безопасности. (…) Угрозу для национальной безопасности может вызывать не только сделка, заключенная стратегическим государственным или муниципальным предприятием, но и сделка, заключенная другими предприятием, имеющим стратегическое значение для национальной безопасности, которая может оказывать ключевое влияние на деятельность предприятия, важного для обеспечения национальной безопасности», — заявляет Ажубалис.

Иными словами, политики планируют указывать какие сделки заключать или нет, не только государственным предприятиям, но и частным, если оно крупное и имеет стратегическое значение. Например, крупнейший завод по производству азотных удобрений в Прибалтике Achema, который также является самым крупным коммерческим потребителем газа в Литве. Судя по логике аргументации инициаторов законопроекта, его, например, можно будет в приказном порядке заставить отказаться от покупки газа «Газпрома» и заставить перейти на дорогой норвежский газ из СПГ-терминала в Клайпеде.

Напомним, что эта же группа депутатов ранее требовала от государственных «Литовских железных дорог» отказаться от использования российской системы ГЛОНАСС.