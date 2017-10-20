Проблемы России и Крыма не в коррупции, а в организации экономики

Симферополь, , 17:55 — REGNUM Все трудности развития Крыма кроются не в проблемах реализации отдельных проектов, а в невозможности системного развития, поскольку Россия в своей социально-экономической организации вернулась на сто лет назад к типу экономики царской империи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павел Родькин.

«Коррупционная нагрузка, которая оказывается на проекты развития, в совокупности с раздутыми аппетитами частного капитала, является большой помехой их реализации. Проблема даже не на уровне отдельных проектов, например, тот же Крымский мост успешно строится вопреки всем негативным прогнозам, а в невозможности системного развития, как совокупности таких проектов», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас каждый крупный проект на полуострове реализуются с трудом, фактически в режиме ручного управления, что не гарантирует отсутствия проблем.

«Практически все крупные стратегические проекты сопровождаются скандалами, вспомним хотя бы строительство космодрома Восточный. Особенное беспокойство эта ситуация может вызывать на фоне, например, китайских проектов в Евразии, отставание в которых может быть критическим. Но в том же Китае, если судить по отчётам по борьбе с коррупцией, учитывая её жесткость, проблема стоит не менее остро, чем в России. Дело в том, что Китай строит общество прогресса, а Россия строит общество потребления, причём не для всех», — подчеркнул Павел Родькин.

По его словам, проблема стратегического развития, таким образом, заключается не только в коррупции как таковой, но в социально-экономической организации общества.

«Россия в своей организации фактически вернулась на сто лет назад к типу экономики царской империи, со всеми её проблемами. В этом отношении ничего нового, что мы знаем из истории, в сфере крупных проектов не происходит», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымской прокуратуры, за одну половину 2016 года на полуострове было зафиксировано более тысячи нарушений закона с признаками коррупции, большинство которых были допущены работниками органов власти и местного самоуправления.

По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александра Русецкого, общий размер ущерба от коррупции по всей стране стране за 2,5 года превысил 130 миллиардов рублей.

Также напомним, что в 2017 году Счётная палата РФ обнаружила серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.

Одной из основных причин отставания названо «отсутствие эффективной системы управления» со стороны дирекции ФЦП. Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции.

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