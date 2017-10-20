Глава Кабардино-Балкарии доложил Владимиру Путину о ситуации в республике

Москва, , 16:02 — REGNUM В Кремле сегодня, 20 октября, состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым. На ней руководитель региона доложил президенту РФ о социально-экономической ситуации в регионе, исполнении майских указов и о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью, говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Как отметил в своем докладе глава Кабардино-Балкарии, ситуация в социально-экономической сфере и общественно-политическая ситуация контролируются. Есть определенные позитивные результаты. Так, по словам Кокова, за последние три года регион показывает стабильный рост в экономике. С начала 2017 года республика, несмотря на сложности, вышла по показателям на среднероссийский уровень.

Решены в целом и вопросы по исполнению майских указов. Так, полностью закрыт вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей от трех до семи лет, Для этого были созданы более восьми тысяч мест в детских садах. Обеспечена 100%-ная доступность граждан к получению государственных услуг через МФЦ.

Что касается обеспечения безопасности граждан, то и здесь, по словам Кокова, есть определенные успехи. Наблюдается тенденция к снижению преступности в целом, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. Позитивная динамика отмечена, благодаря сотрудничеству соответствующих федеральных служб и правоохранителей республики и по террористической и экстремистской составляющей.

Как заявил глава Кабардино-Балкарии, результаты деятельности властей региона имеются, и люди это видят.

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Как сообщало ИА REGNUM, о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии Юрий Коков докладывал президенту РФ в апреле 2016 года. На встрече в Кремле он заявил, что за 2014−2015 годы в регионе удалось остановить экономический спад и обеспечить положительную динамику развития.