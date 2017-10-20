После теракта в Могадишо США нанесли удар по позициям боевиков

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Вооруженные силы США нанесли удар с помощью беспилотника по позициям боевиков радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали после совершенного, как предполагают, ею теракта в Могадишо, сообщает Associated Press.

По данным Африканского командования вооруженных сил США, удар был нанесен 16 октября приблизительно в 56 км на юго-запад от столицы страны. По словам американских военных, результаты удара на данный момент изучаются.

Напомним, 15 октября в столице Сомали произошел крупнейший за всю историю страны теракт, в котором погибло более 300 человек, еще почти 400 получили ранения.

Ответственность за акт насилия была возложена на радикальную группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сами боевики не прокомментировали свою причастность к произошедшему.

По данным сомалийских спецслужб, целью теракта был международный аэропорт Могадишо и посольства ряда иностранных государств.