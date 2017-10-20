Законопроект, разрешающий посещение пациентов в реанимации, внесут в ГД

Москва, , 12:37 — REGNUM Пожелание, высказанное актёром Константином Хабенским по поводу посещения родственниками пациентов в реанимации, вскоре будет рассмотрено Госдумой РФ. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обсудит профильная рабочая группа, сообщил депутат Госдумы Николай Герасименко («Единая Россия»).

Участники рабочей группы по доработке законопроекта сошлись во мнении, что допуск родственников в реанимацию — это совершенно нормальная мировая практика и Россия не должна быть исключением.

Напомним, вопрос о необходимости допускать родственников в реанимации был поднят на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 14 апреля 2016 года и вошел в перечень поручений президента. Но информационное письмо, рекомендующее разрешить посещение пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии, направленное Минздравом в регионы не помогло.

«Добиться повсеместного исполнения этой рекомендации не удалось. В то же время по линии партийного проекта «Здоровое будущее» поступает много жалоб из регионов, где родственников не пускают к больным, ссылаясь на «приказ главрача», — цитирует сайт партии Герасименко.

По его словам, на следующем заседании членам рабочей группы будет представлен проект приказа Минздрава РФ об утверждении порядка посещения больных, находящихся на лечении в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии. Этот документ будет обеспечивать исполнение поправок после их вступления в силу и будет обязателен для всех медицинских учреждений страны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос Владимиру Путину на прямой линии задал актер Константин Хабенский.

«У нас есть такой замечательный закон, который действительно работает, он принят, о том, что родители, близкие ребёнка или молодого человека до 18 лет, попавшего в сложную ситуацию, имеют право находиться в этих палатах реабилитации и интенсивной терапии. Это замечательно, потому что объяснять не надо <…> Мне кажется, туда нужно ещё добавить: не только до 18 лет, мне кажется, все люди, попавшие в такую ситуацию, имеют право. Они, во‑первых, беспомощные и нуждаются в человеческом тепле и в человеческой помощи», — привёл тогда довод актер.

«Закон не запрещает, действительно, находиться родственникам в реанимации, но руководители лечебных заведений чаще всего не разрешают. Тоже вроде понятно почему, имея в виду, что это же, как правило, не индивидуальные палаты, а рядом там находятся люди, которые тоже нуждаются в каком‑то особом внимании. И если пребывание других людей как‑то нарушает покой других пациентов, то в этом случае администрация лечебного заведения принимает решение о соответствующих ограничениях», — отметил Владимир Путин и поручил Минздраву продумать, как можно хотя бы методически повлиять на изменение ситуации к лучшему, провести соответствующую работу.

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