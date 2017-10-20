Большинство жителей России предпочитает внутренний туризм

Москва, , 11:09 — REGNUM «ОПОРА России» подготовила отчет по итогам исследования, посвященного развитию внутреннего туризма.

Особенностью исследовательского проекта является учет мнения не только бизнеса, работающего в туристической отрасли, но и населения, являющегося потребителем туристического продукта. Опрос, проведенный в восьми субъектах Российской Федерации (Республика Крым, Краснодарский край, Ставропольский край, Иркутская, Нижегородская, Свердловская, Тульская и Ярославская области), ставил свой целью определение компетентного мнения о туристическом потенциале российских регионов.

Выводы, к которым пришли авторы исследования, отражают общую ситуацию, сложившуюся в сфере внутреннего туризма сегодня.

1. Отношение к курортному сбору

Почти 60% населения и 75% бизнесменов не поддерживают введение курортного сбора. Такое отношение распространяется и на регионы, в которых сбор пока не вводится. Основная причина отрицательного отношения бизнеса к курортному сбору — увеличение затрат туристов (об этом говорят 61,5% опрошенных). Иными словами, бизнес пытается просчитывать риски и прогнозировать ситуацию, исходя в том числе из интересов клиента.

2. Оценка поддержки со стороны федеральной и региональной власти

80% предпринимателей считают, что на федеральном уровне прикладывается недостаточно усилий для развития внутреннего туризма.

Большинство предпринимателей обращают внимание на отсутствие реальной поддержки, низкий уровень заинтересованности властей в развитии внутреннего туризма, также дефицит квалифицированных управленческих кадров в этой сфере (36,5%, 17,5% и 16% соответственно).

Мнения респондентов из разных регионов существенно разделились в оценке заинтересованности властей в развитии внутреннего туризма. Например, в Ставропольском крае только 12% предпринимателей считают, что власти не заинтересованы в развитии внутреннего туризма, тогда как в Тульской области доля таких предпринимателей составляет 28%.

3. Оценка основных препятствий для развития турбизнеса

Более 60% предпринимателей заявили, что развитию их бизнеса мешают административные барьеры, среди которых особо отмечается уровень налогообложения (более трети опрошенных предпринимателей). На втором месте вопросы тарифообразования (почти 16% ответов), а на третьем — проверки (почти 14% респондентов).

Самыми высокими барьеры признаются предпринимателями из Иркутской области — об этом говорят 68% респондентов.

4. Готовность поддерживать внутренний туризм

72% граждан готовы предпочесть внутренний туризм внешнему. Доля предпринимателей, которые с удовольствием проведут отпуск в России, меньше, но также является достаточно высокой — 57%

Зарубежные поездки за последний год смогли себе позволить только 6,5% граждан. Среди предпринимателей этот показатель существенно выше — более 17%.

5. Определение форматов отдыха

Наиболее предпочтительной формой туристических поездок опрошенные россияне считают семейный туризм, а также санаторно-курортный отдых. В свою очередь, наименее привлекательным видом туризма является гастрономический туризм.

Сравнивая предпочтения в отдыхе у предпринимателей и остальной части населения, можно прийти к выводу, что они во многом совпадают — лидируют семейный и санитарно-курортный туризм. Велика доля предпринимателей, считающих, что событийный туризм является интересным форматом для отдыха (об этом заявили более 34% опрошенных предпринимателей), тогда как остальное население выбирало данный вид путешествий только в 11% случаев. Также именно среди предпринимателей востребован деловой туризм (21% респондентов), что объясняется спецификой их профессиональной деятельности.

6. Заинтересованность россиян в развитии внутреннего туризма

Абсолютное большинство респондентов (более 95%) заявили, что государство должно развивать внутренний туризм. Также значительная часть респондентов выразила заинтересованность в туристических поездках в соседние, а не только в дальние регионы (более 60% респондентов).

7. Оценка туристической инфраструктуры

Наиболее развитым объектом туристической инфраструктуры является индустрия общественного питания (рестораны, кафе, закусочные) — об этом заявили более 80% респондентов из числа населения и более 75% опрошенных предпринимателей. К развитым объектам туриндустрии также относятся достопримечательности (музеи, памятники архитектуры, религиозные и пр.). Этой точки зрения придерживается более 75% граждан и предпринимателей.

С другой стороны, к наименее развитым объектам туристической инфраструктуры респонденты-предприниматели относят недорогие средства размещения и спортивно-оздоровительный сервис — об этом заявили более 50% опрошенных.

8. Оценка транспортного обслуживания

29% опрошенного населения и 40% предпринимателей считают, что транспортное обслуживание — включая въезд в регион и передвижение внутри региона — недостаточно развито.

Респонденты-предприниматели в первую очередь обращают внимание на необходимость улучшения качества автомобильных дорог. Мнение предпринимателей и населения в этом вопросе едино: население также отмечает необходимость увеличения пропускной способности автомобильных дорог (51%) и улучшения состояния и качества работы железнодорожных и автобусных вокзалов (44%).

9. Оценка средств размещения в регионах

Только 10% предпринимателей и менее 7% остального населения считают, что деятельность средств размещения не требует улучшения. Предприниматели и население солидарны в том, что улучшение работы средств размещения требуется за счет увеличения бюджетных вариантов и улучшения качества обслуживания. Об этом говорят более 50% населения и более 40% предпринимателей.

10. Оценка кадров в туриндустрии

Многие предприниматели поднимают вопрос о недостаточном уровне подготовки кадров в сфере туриндустрии и смежных отраслях — об этом говорит более половины респондентов (56%). Чуть менее трети (31%) заявляют, что уровень подготовки кадров полностью удовлетворяет.

11. Оценка препятствий для привлечения инвестиций в турбизнес

В рейтинге препятствий лидирует недоступность финансовых ресурсов (34% респондентов из числа предпринимателей). Второе место занимает отсутствие у властей долгосрочных планов по развитию туристической инфраструктуры (более 29% ответов). Третье место делят между собой неблагоприятный инвестиционный климат и отсутствие инвестиционных площадок под туристические объекты (28,5% и 28% соответственно).

Комментируя результаты исследования, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по туризму Алексей Кожевников особо отметил, что «сейчас обсуждается концепция федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма на 2019−2025 гг. Но также необходимо заниматься корректировкой законодательства, серьезным повышением качества кадров, субсидированием авиаперелетов, корректным подсчетом туристов, выводом предпринимателей из серой зоны, созданием иных преференций для бизнеса, который готов прийти в туриндустрию всерьез и надолго. Только такой комплексный подход обеспечит широкое развитие внутреннего и въездного туризма».