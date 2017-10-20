«Вечерний Ургант» показал пародию на ролик Собчак

Москва, , 09:21 — REGNUM Кадры пародийного ролика на видео Ксении Собчак, в котором та заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, зрители увидели 19 октября в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Актер и ведущий Иван Ургант сам снялся в пародийном видео.

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты», — сообщил телезрителям актер.

В ролике Ургант в присущей ему манере высмеивает выборные претензии Собчак.

Напомним, часть медийных персон уже выразила порицание Ксении Собчак за ее президентские амбиции. Некоторые, известные в либеральной среде ведущие радиостанции «Эхо Москвы», прямо обвинили телеведущую в конкуренции Навальному, а также в легитимизации выборов. В превращении выборов в фарс также обвинил Собчак лидер КПРФ Геннадий Зюганов.