Песков о подготовке «кампании Собчак» в Кремле: «Это не так»

Москва, , 14:35 — REGNUM Кампания телеведущей Ксении Собчак по выдвижению в президенты РФ не была подготовлена в Кремле. Об этом заявил в четверг, 19 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, помогает ли Кремль кандидату в подготовке кампании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак на своем сайте «Собчак против всех» сообщила, что она намерена выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в РФ в 2018 году.

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