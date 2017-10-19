КПРФ: Оксимирон, Гнойный и Шнур станут достойными соперниками Собчак

Москва, , 13:56 — REGNUM Участие Ксении Собчак в президентской выборной кампании — это «завлекуха» и попытка дезориентировать протестного либерального избирателя, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Если выдвинутся Оксимирон, Гнойный и Шнур — они тоже будут достойными оппонентами и их участие тоже резко усилит конкуренцию на выборах, и программа 70 на 70 (70-процентная явка при 70 процентах голосов у основного кандидата) будет решена», — считает он.

В то же время КПРФ не рассматривает Собчак в качестве достойного соперника на выборах, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Соревноваться с Ксенией Анатольевной КПРФ просто «не о чем». Это совсем иной жанр», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Телеведущая, дочь первого губернатора ПетербургаАнатолия Собчака Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, она соотносит свою кандидатуру с графой в бюллетене «против всех».

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