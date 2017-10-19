Изменения в работу нотариальных контор внесли в Узбекистане

Ташкент, 19 октября 2017, 12:47 — REGNUM В работу нотариальных контор в Узбекистане внесли изменения. Об этом сообщает в четверг, 19 октября, корреспондент агентства Sputnik.
«Теперь все без исключения нотариальные конторы получили право проводить засвидетельствование документов, подлежащих легализации, для подтверждения их действия за рубежом», — передает вещатель.
Таким образом, в Узбекистане теперь всем нотариусам предоставлено право засвидетельствования документов, подлежащих легализации. Раньше этим могли заниматься только определенные конторы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве юстиции Узбекистана был упразднен судебный департамент из-за низкой эффективности работы, а его функции были переданы Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре республики.
Читайте также: В Узбекистане переформатировали работу нотариусов