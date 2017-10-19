Железняк: «Законом Магнитского» Канада вредит своим интересам

Москва, , 11:17 — REGNUM Канада, принявшая «закон Магнитского», идет на поводу у старшего партнера в лице США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Накануне в Канаде вступил в силу принятый ранее парламентом закон, вводящий санкции против иностранных чиновников.

«Принятие по американскому шаблону так называемого «закона Магнитского» выглядит ни чем не оправданным политическим маневром канадских властей, который негативно влияет на отношения между нашими странами», — отметил парламентарий.

Принятием такого закона Канада не только действует вопреки здравому смыслу, но и в ущерб собственным национальным интересам, ставит под угрозу развитие бизнес-контактов, гуманитарного сотрудничества и культурных обменов между Россией и Канадой, рассуждает депутат.

«Остается сожалеть, что антироссийский настрой министра иностранных дел Канады госпожи Фриланд, известной своей безграничной лояльностью США и деструктивной позицией по Крыму и Донбассу, оказался заразной политической хворью для канадских властей», — отметил он.

Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», или «закон имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», получил королевскую санкцию и вступил в силу.

Власти Канады отмечают, что законодательный акт должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.