The Washington Times: в ухудшении отношений США и РФ виноват Макфол

Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Назначение Майкла Макфола американским послом в РФ «разозлило» Россию и понесло за собой последствия для Америки, передает The Washington Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание провело несколько интервью с руководителями американской разведки и иностранными дипломатами об ухудшении отношений между США и Россией. Многие из них называли причиной тому назначение послом Макфола.

Как утверждает издание, по прибытии в Россию он начал встречаться российскими оппозиционерами и правозащитниками, что восприняли в Кремле как провокацию и «поклялись отомстить» Вашингтону. Несколько экспертов сравнили назначение Макфола с «первым пчелиным укусом, который разозлил русского медведя».

«Вашингтон серьёзно заблуждается относительно того, кто всё это начал. На самом деле это были Обама и Хиллари, а не Путин. Они отправили Макфола в Россию и попытались свергнуть Путина, и это привело его в бешенство», — говорит изданию иностранный дипломат.

В то же время Макфол в своем письме для The Washington Times утверждает, что Обама никогда не ставил цели свергнуть президента России Владимира Путина со своего поста. Однако признал, что Путин неправильно рассматривал его работу как попытку «подорвать его легитимность».

Ранее The American Conservative заявило, что ответственность за напряженность в российско-американских отношениях несет бывший президент США Билл Клинтон. Своим решением расширить блок НАТО и включить в него страны из бывшей зоны влияния России поставил крест на возможности партнерских отношений между Вашингтоном и Москвой.

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