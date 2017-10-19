Минск заявил о попытках срыва учений «Запад-2017»

Минск, , 09:47 — REGNUM Белоруссия испытывала беспрецедентное давление в период проведения учений «Запад-2017». Об этом заявил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, пишет 19 октября «Белорусская военная газета».

Глава оборонного ведомства назвал ситуацию экзаменом для Белоруссии, который страна и ее вооруженные силы с достоинством выдержали. По его словам, сопротивление проведению учений было беспрецедентным по накалу — имели место попытки срыва маневров, а также попытки противопоставить Белоруссию странам Запада и внести раскол в отношения Минска и Москвы.

Эти усилия не увенчались успехом благодаря тому, что система обеспечения национальной безопасности, в том числе и информационного обеспечения, сработала эффективно, пояснил министр.

«Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси сорваны», — подчеркнул Равков.

Он добавил, что благодаря самим учениям и их информационному сопровождению удалось высветить подоплеку и причины «беспрецедентных демаршей» против Белоруссии. Кроме того, прояснилась подлинная картина ситуации, складывающейся в Европе в целом и вокруг Белоруссии в частности.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 14 по 20 сентября 2017 года на территории России и Белоруссии прошли совместные стратегические учения «Запад-2017». В масштабных маневрах было задействовано около 13 тыс. военнослужащих, привлекалось около 700 единиц техники, включая почти 250 танков, а также почти 70 самолетов и вертолетов, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня и минометы.

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