В Канаде ввели запрет на ношение паранджи

Квебек, Канада, , 09:51 — REGNUM В канадской провинции Квебек запретили скрывать лицо в общественных местах, передает Globe and Mail. Подобный запрет стал первым не только для Канады, но и для всей Северной Америки.

Под запрет попадают мусульманские предметы одежды, паранджа и никаб, которые полностью или частично скрывают лицо. В законе также не исключаются случаи, когда лицо закрыто другими способами, например, банданой.

Строгий запрет касается работников больниц, библиотек, школ, органов государственной власти и муниципалитетов, а также занятых в области пассажирских перевозок. Скрывать лицо запрещено и тем, кто пользуется государственным услугами и общественным транспортом.

«Чтобы воспользоваться общественным транспортом, вы должны открыть свое лицо и не закрывать его на протяжении всей поездки», — отметила министр юстиции Квебека Стефани Валле.

Под исключение попадают те, кто занимается религиозным обучением или предоставляет духовную помощь верующим, а также служащие, которые вынуждены закрывать лицо из-за условий труда.

Валле призналась, что запрет разработан пока только в общих чертах. Однако направление, в котором будут определяться детали, уже определено.

Ранее сообщалось, что парламентская партия «Свобода и прямая демократия» в Чехии разработала законопроект, согласно которому запрещено носить бурки, молиться на улице и возводить новые мечети. Представители партии отметили, что массовый приток мигрантов из мусульманских стран стал прямой угрозой для Европы, которая должна бороться за сохранение своей культуры.

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