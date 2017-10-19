В Канаде вступил в силу аналог «акта Магнитского»

Оттава, , 07:30 — REGNUM В Канаде закон «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» (S-226), являющийся аналогом «актом Магнитского», 18 октября получил королевское одобрение и вступил в силу. Об этом сообщается на сайте канадского парламента.

«Закон номер 226, одобренный Сенатом и Палатой общин Канады, получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении.

Закон является версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и подразумевает возможность конфискации активов и имущества граждан иностранных государств, нарушающих права человека.

«Новый закон, который получил поддержку в парламенте, является яркой демонстрацией того, что Канада принимает все необходимые меры для реагирования на грубые нарушения прав человека и акты значительной зарубежной коррупции», — заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Отмечается, что санкции коснутся в первую очередь чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.

Российское посольство в Канаде уже прокомментировало вступление закона в силу. В официальном Twitter дипмиссии закон называют «иррациональным актом», который «противоречит здравому смыслу». В заявлении указывается, что российское правительство намерено принять взаимные контрмеры.

Напомним, «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят в США в 2012 году. Согласно ему, лицам, которые, по мнению властей США, ответственны за гибель юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО, запрещен въезд в Америку. Кроме того, арестовываются их американские активы. Впоследствии список неоднократно пополнялся новыми именами. Аналог «акта Магнитского» также был ранее принят в Великобритании.

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