Иран не будет «спрашивать разрешения» на обеспечение своей безопасности

Тегеран, , 17:55 — REGNUM Иран не станет спрашивать у кого бы то ни было разрешения на самозащиту, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, 18 октября сообщает агентство Fars News.

«Мы готовы обеспечить мощную защиту Исламской Республики и наших исламских ценностей. Мы не будем ждать разрешения от кого бы то ни было. Мы предпримем шаги по обеспечению стабильности и безопасности региона», — заявил Хатами.

Министр обороны Ирана добавил, что обвинения Тегерана во вмешательстве во внутренние дела региональных государств является ложью.

«Присутствие Ирана в регионе согласовано с правительствами этих стран. Исламская Республика Иран не предпринимала никаких шагов без разрешения правительств этих стран», — завил глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Израиль выступает категорически против иранского военного присутствия в Сирии, добавив, что Тегеран поддерживает Дамаск исключительно для того, чтобы построить свои военные базы на территории САР.

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