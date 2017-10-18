В крымском парламенте на одного «убыточного» управленца стало больше

Симферополь, , 15:50 — REGNUM Бывший гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида, уволенный в октябре из-за больших проблем с успеваемостью и реализацией федеральной целевой программы, которые привели к огромным убыткам, получил кресло советника главы крымского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, опыт и знания чиновника будут очень полезны парламенту.

«Он работает у меня советником. Плакида — специалист высокого уровня в области энергетики и будет очень важен нам для работы на местах, поскольку хорошо знает энергосети. Пока ноги носят, пусть работает», — высоко отметил профессиональные качества Виктора Тарасовича глава парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава Крыма Сергей Аксёнов однозначно заявил, что Виктор Плакида уволен из-за больших проблем с организацией рабочего процесса.

«Это вопросы успеваемости, реализации федеральной целевой программы… Мы не можем каждый раз подталкивать руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей, допустим, для аэропорта «Симферополь» провалена практически полностью. Синхронизации действий со строителями не было, документы валялись по разным кабинетам. Виктор Тарасович Плакида — должностное лицо, ответственное за это, к сожалению, палец о палец не ударил, просто выступал сторонним наблюдателем. Помимо этого, осталось множество вопросов с точки зрения обслуживания, выдачи техусловий гражданам», — пояснял Аксёнов.

Он также пообещал, что в ближайшее время будет проведено служебное расследование, поскольку ему стало известно, что в «Крымэнерго» выдавали много «чудесных» решений.

По информации крымского общественника Александра Талипова, который одним из первых озвучил инсайдерскую информацию о грядущем увольнении чиновника, столь неожиданное кадровое решение связано с крайне неудовлетворительными результатами работы руководства госпредприятия.

«Всего лишь за 4 месяца 2016 года упущенная выгода «Крымэнерго» из-за фактических потерь электроэнергии в сетях составила почти 329 млн рублей… «Эффективный» руководитель довёл предприятие до плачевного состояния. Впереди холода, полуостров будет испытывать нехватку электроэнергии. По предварительным данным, она составит минимум 300 мВт. Её бы должны были компенсировать мобильные генераторы, но в настоящее время 80% находятся в нерабочем состоянии, на их ремонт потребуется около 70 млн рублей! Все беды, как это водится в Крыму, свалят на бывшего министра топлива и энергетики», — пояснял Талипов.

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