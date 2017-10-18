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В Минске начались встречи по урегулированию ситуации на Донбассе

Политика

Рабочие подгруппы встречаются накануне заседания Трехсторонней контактной группы

В Минске начались встречи по урегулированию ситуации на Донбассе
Иллюстрация: U.S. Army Europe Images
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Минск, 18 октября 2017, 15:15 — REGNUM  В Минске начались встречи рабочих подгрупп накануне встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает 18 октября МИД Белоруссии на своей странице в Twitter.

«Рабочие группы начинают встречи накануне заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», говорится в сообщении МИД.

Ранее и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего сказал, что встречи рабочих групп начнутся с 10 утра, а заседание Контактной группы запланировано на 13:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Контактной группы в Минске 23 августа удалось достичь «школьного перемирия» в связи с началом нового учебного года.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа включает в себя официальных представителей ДНР, ЛНР и Украины.

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