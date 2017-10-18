Среда, 18 Октября 2017 года
16:12:10 МСК

Киев прекратил военное сотрудничество с Россией

Политика

Ранее обе стороны обязаны были сохранять специализацию военных предприятий и организаций

Киев прекратил военное сотрудничество с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 18 октября 2017, 15:06 — REGNUM  Соглашение о военном сотрудничестве России с Украиной расторгло украинское правительство, сообщают 18 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, речь идет о заключенном в 2000 году и вступившем в силу в 2005 году соглашение между Москвой и Киевом о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Читайте также: «Сопутствующие жертвы» Киева и его «языкового» террора

Данный документ предусматривал, что обе стороны сохранят специализацию предприятий, которые участвуют в разработке, испытаниях и производстве вооружения и военной техники. Речь также идет об организациях, которые поставляют необходимые материалы, комплектующие изделия, учебное и вспомогательное имущество в области обороны государства.

Читайте также: Нокдаун Украины в ПАСЕ: к чему готовится Европа

Отмечается, что при расторжении договора все контракты, которые были заключены между предприятиями разных стран, остаются в силе.

Напомним, в 2014 году в результате государственного переворота на Украине к власти пришли украинские националисты, которые заявили о новом векторе украинской политики, направленной на разрыв любых связей с Россией и интеграцией в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Украина войдёт в НАТО и не повторит «ошибок» УССР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине