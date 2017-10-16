Юрий Баранчик, , 22:58 — REGNUM

На прошлой неделе «объединенная» Европа нанесла целый ряд публичных и целенаправленных ударов по мечтам и надеждам необандеровской элиты Украины, которая думала, что под хоругвями с нацистами их сделают частью европейской «цивилизации». Не тут-то было.

Сначала, 11 октября, ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую предстоящий саммит Совета Европы «гармонизировать» правила участия стран-членов в обоих уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В принятой резолюции напоминается, что после незаконной аннексии Крыма Россией и применения поэтому санкций ассамблеи в отношении делегации российского парламента Россия уже три года представлена только в Комитете министров Совета Европы, где против нее санкций не накладывали.

Как говорится в документе, такая ситуация контрпродуктивна, и необходимо, чтобы все государства — члены Совета Европы «были полностью представлены в процессах и парламентской, и межправительственной стороны при строгом выполнении ими их обязательств». Соответственно, ПАСЕ сделала шаг к тому, чтобы на следующей сессии в январе восстановить права России в организации.

Затем, в четверг, 12 октября, в ПАСЕ состоялись дебаты по Украине, в результате которых Ассамблея приняла жесткую резолюцию «Новый украинский закон об образовании: большое препятствие для обучения национальных меньшинств на родном языке». За соответствующее решение проголосовало подавляющее большинство присутствующих парламентариев — 82 из 110. В Резолюции говорится, что новый закон об образовании предусматривает значительное сокращение объема ранее закрепленного права национальных меньшинств на образование на родном языке. Ассамблея подчеркивает, что такой подход не содействует принципу «жизни вместе».

Как отметила первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Оппозиционного блока» Юлия Лёвочкина, «Ассамблея отмечает серьезную обеспокоенность в отношении ряда правовых вопросов, подчеркивая, что важным является выполнение обязательств, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Европейской хартией региональных языков и Рамочной конвенцией о защите прав национальных меньшинств, подчеркивая, что важно помочь восстановить конструктивный диалог между различными заинтересованными сторонами».

Таким образом, в течение двух дней ПАСЕ сделала достаточное количество политических знаков для того, чтобы стало понятно всем окружающим — Европа устала от украинской проблематики и не готова играть в нее на стратегически долгой дистанции, особенно с учетом валообразного роста внутренних проблем Евросоюза.

Очевидно, что приостановка летом Россией уплаты членских взносов — лишь предлог для депутатов отменить антироссийские санкции. Главное заключается в другом. Европа на уровне ведущих государств (Германия и Франция) прекрасно видит, что Россия восстановила свое влияние на Ближнем Востоке и даже сделала его более значимым, чем во времена Советского Союза. В это же время перед самой Европой (читай — перед Германией и Францией) стоит целый ряд задач, которые она не сможет решить без союза с Россией.

И это не только фронда восточноевропейских членов ЕС, которые при желании могут легко получить поддержку России, даже Польша Качиньского, но и необходимость противостоять неадекватной внешней политике США. Если говорить о расколе ЕС по линии «старая» — «новая» Европа, то и этот конфликт уже проявился в решении ПАСЕ по закону Украины об образовании — старая Европа решила не создавать еще одну точку конфликта с восточноевропейцами и поддержала их позицию по жесткому прессингу Украины.

Здесь мы видим не только желание ведущих стан Евросоюза снизить степень конфронтационности внутри ЕС, но и проведение ими в жизнь той позиции, которая отвечает их собственным интересам — восстанавливать пока не поздно отношения с Россией. В пользу этого говорит слишком много фактов внутриевропейской политики. Во-первых, резкое изменение предпочтений рядовых европейских избирателей, в результате чего нынешние атлантические элиты с трудом смогли удержать в своих странах имеющиеся позиции.

Во Франции — перестроившись и назначив нового лидера «из табакерки». На парламентских выборах в Германии «Альтернатива для Германии» совершила настоящую революцию, взяв 16% голосов и став третьей парламентской партией по численности. В результате новой конфигурации политических сил в парламенте Меркель до сих пор так и не может собрать правящую коалицию. На прошедших в выходные парламентских выборах в Австрии победили две партии — Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы, которые признают Крым в составе России и намереваются поставить вопрос о снятии России европейских санкций.

То есть политический процесс идет своим чередом, и кто будет в нем первым — тот получит и больше экономических выгод от сотрудничества с Россией. И правящие в Европе круги не могут игнорировать этот процесс. Что очень четко отражают резолюции ПАСЕ.

Что это означает? Что Европа устала от правового беспредела и коррупции на Украине, но больше всего — от отсутствия навыков государственного управления у хуторской без образования элиты, которая правит страной как хутором. С Саакашвили можно во многом не соглашаться. Более того — судить за те преступления, которые он совершил, будучи президентом Грузии. Однако то, что Украиной правили и правят барыги, — сомнению не подлежит. А могут править, в худшем варианте развития ситуации, — откровенные нацисты.

До Европы дошли последствия ее собственной политики, и она больше не хочет такого десакрализирующего ее ценности соседства. По сути, Европе сейчас нужен только повод, чтобы восстановить отношения с Россией, не оглядываясь не только на Украину, но даже на США. Смена власти на Украине в результате мятежа или переворота — даст этому необходимый повод. Любое действие Украины, направленное на обострение обстановки на линии соприкосновения с силами Новороссии, — даст этому повод. Обострение ситуации в Закарпатье и открытие там второго фронта АТО — даст этому повод.

Это лучше всего говорит о том, что психологически Европа созрела — она довольно близко подошла к необходимости не только поставить вопрос о снятии санкций с России, но и ответить на него положительно. Важную лепту в протрезвление Европы внесет, конечно, и русская зима, которая ожидается в этом году особенно суровая. И тут уже будет не до политесов как про недемократичный и тоталитарный российский газ, так и особенно про российские войска в Донбассе.