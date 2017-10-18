Глава МВД Португалии подала в отставку из-за пожаров в стране

Лиссабон, , 12:55 — REGNUM Министр внутренних дел Португалии Констанца Урбано де Соуза подала в отставку из-за пожаров в стране. Об этом сообщает издание El Mundo.

Глава МВД подала прошение об отставке в связи с природными пожарами, которые не прекращаются во многих регионах страны. Отмечается, что на уход Урбано де Соуза с поста могло повлиять решение правительства Португалии о сокращении объёмов поставок средств, необходимых для тушения пожаров.

В своем письме с просьбой покинуть должность министр написала, что у нее больше нет «политических и личных причин» для продолжения работы. Она указала, что на гибель людей из-за пожаров в минувшие выходные влияют различные факторы, но несмотря на это, Урбано де Соуза намерена покинуть должность ради «сохранения собственного достоинства».

Констанца Урбано де Соуза также сообщила, что просила об отставке непублично еще летом, когда в районе районе Педрогао Гранде погибли 64 человека в результате лесных пожаров. Тогда она продолжила работу, чтобы подготовить модель предотвращения лесных пожаров и контроля за ними.

Напомним, природные пожары Португалии забрали жизни более 40 человек. В этом году уровень смертности из-за пожаров в Португалии достиг рекордного для страны уровня.

За пожарных, полицейских и органы гражданской защиты, которые столкнулись с критикой после пожаров, отвечает Министерство внутренних дел Португалии.

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