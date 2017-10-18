Клинцевич: Странно говорить о сроках вывода войск РФ из Сирии

Москва, , 12:23 — REGNUM Даже после завершения операции против террористов в Сирии страна не перестанет быть клубком противоречий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Слишком много интересов и сил сошлось на этой земле. Иран, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, курды ‑ и это только на Ближнем Востоке. Кто возьмет на себя смелость спрогнозировать, как там будут развиваться события дальше? Никто», — рассуждает он.

В связи с этим, по мнению сенатора, было бы странным сегодня говорить о конкретных сроках вывода российской группировки из Сирии.

«Разумеется, окончательное решение — за верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным. Но лично у меня нет сомнений, что наша группировка в Сирии будет играть стабилизирующую роль и в продвижении мирного процесса в этой стране», — сказал Клинцевич.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии идет к завершению. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов («Единая Россия») предположил, что российская антитеррористическая операция в Сирии может быть завершена до конца года.