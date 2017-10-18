Венесуэла отозвала своего посла в Канаде

Каракас, , 05:35 — REGNUM Решение об отзыве посла Венесуэлы в Канаде принято в Каракасе, сообщил Хорхе Арреаса, венесуэльский министр иностранных дел в Twitter.

«Сообщаю, что президент [Венесуэлы] Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Вильмера Баррьентоса», — говорится в сообщении.

Читайте также: МВФ прогнозирует гиперинфляцию в Венесуэле в 2018 году

Напомним, 17 октября Христя Фриланд, канадский министр иностранных дел, заявила, что Оттава озабочена действиями Каракаса, предпринятыми перед выборами 15 октября. Оттава фактически обвинила Каракас в нарушениях, поставив под вопрос легитимность выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернаторов в Венесуэле состоялись 15 октября. В 17 областях победили кандидаты Единой социалистической партии Боливарианской республики.

Оппозиция одержала верх в пяти штатах. Оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» не признал итоги губернаторских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Венесуэлы не признала результаты губернаторских выборов