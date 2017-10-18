Россия призывает Сербию ускорить решение вопроса со статусом РСГЦ в Нише

Белград, , 00:06 — REGNUM Посол России в Белграде Александр Чепурин на встрече с президентом Сербии Алексадром Вучичем 17 октября призвал ускорить решение вопроса о статусе сотрудников Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише. Об этом сообщает пресс-служба президента Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Посол России подчеркнул необходимость, из-за большого объёма работы, как можно скорее решить вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны также обсудили «дальнейшие шаги для продвижения сотрудничества двух стран». Было отмечено удовлетворение «уровнем политического диалога и развитием экономических связей Сербии и России, в частности, за счёт увеличения торгового обмена в этом году».

«Собеседники констатировали значительный прогресс в военном и военно-техническом сотрудничестве двух стран, отметив, что поставка российских МиГ-29 для сербской армии представляет большой вклад в защиту региональной стабильности и поддержание мира на Балканах», — говорится в сообщении.

Александр Вучич подчеркнул, что «в соответствии с политикой независимости и военного нейтралитета Сербия будет продолжать развивать хорошие отношения с Россией во имя общих интересов».

Напомним, вопрос со статусом работников Российского-сербского гуманитарного центра в Нише остаётся нерешённым с момента его открытия в 2012 году. Созданный на основании межправительственного соглашения между Россией и Сербией центр имеет исключительно гуманитарную направленность. За пять лет его существования сотрудники центра участвовали в ликвидации последствий наводнения в Сербии, принимали участие в тушении пожаров как на территории Сербии, так и в других балканских странах.

Между тем против гуманитарного центра активно выступают США, продвигая тезис о том, что Россия под прикрытием центра якобы создала в Нише региональный штаб своей разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе посол России в Белграде Александр Чепурин заявил, что отсутствие решения по центру в Нише «не вписывается в нормальную логику». «Причина этого, очевидно, кроется в желании некоторых сил нанести дополнительный ущерб Сербии, сделать её уязвимой», — отметил Чепурин.

Он также опроверг заявления о том, что российская сторона требует дипломатического статуса для работников центра. Посол напомнил, что в соответствии с двусторонним соглашением его сотрудники должны иметь такой же статус, как административно-технический персонал в посольстве.

В начале октября первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград испытывает «огромное давление» со стороны Запада, и в частности США, по вопросу о Российско-сербском гуманитарном центре. «Америка прямо заявляет, что это будет истолковано как антиамериканский акт», — сказал он.

«Я думаю, что уже весь мир слышал о гуманитарном центре в Нише, который состоит из пяти сербов, четырёх русских, нескольких водителей и переводчиков и одной собаки. Если это шпионский центр, которого боится всё западное полушарие, то я думаю, что мы очень низко пали», — констатировал Дачич.

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