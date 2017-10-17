Эрдоган возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Польше

Варшава, , 20:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве, 17 октября сообщает Anadolu.

Официальный визит президента Турции был направлен на активизацию торговых отношений с Польшей. Обе стороны подписали пять соглашений.

Позднее президент Польши Анджей Дуда проведет официальный ужин в честь Эрдогана, после которого ожидается, что президент Турции покинет Варшаву.

В состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики Берат Албайрак, министр по делам ЕС Омер Челик, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли и министр экономики Нихат Зейбекчи.

Напомним, ранее Эрдоган и Дуда заявили о необходимости увеличения объёма двусторонней торговли до $10 млрд в течение следующих пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша придаёт большое значение предстоящему визиту Эрдогана