Ракка: На месте бывшего бастиона ИГИЛ* возвышается флаг курдских отрядов

Ракка, Сирия, , 12:40 — REGNUM Поддерживаемые США Демократические силы Сирии (ДДС) водрузили флаг над стадионом сирийского города Ракка — бывшей столице «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был одним из последних бастионов исламистов в городе, сообщает Reuters.

Флаг курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) — одной из сильнейших группировок в ДДС — был установлен в самом центре стадиона, после того как операция по его захвату была закончена.

Уничтожение боевиков, окопавшихся на стадионе Ракки, знаменует собой одну из последних фаз освобождения бывшей столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо стадиона Ракки, вторым оставшимся бастионом боевиков является Государственная больница.